Match di improvvisazione teatrale: Team Ramisù vs Team Sfoglia

ADA - Arsenale Delle Apparizioni vi invita alla terza serata del suo Torneo di Improvvisazione Teatrale, che marca l'inizio del girone di ritorno del torneo.

Domenica 12 maggio si scontreranno sul palco del Teatro Nuovo le squadre Team Ramisù e Team Sfoglia in un Match senza esclusione di colpi che porterà la squadra vincente sempre più vicina alla finale!

Cosa aspettarsi? Il format più amato dal pubblico pisano: due squadre di improvvisatori pronti a tutto, un arbitro senza pietà, due maestri di cerimonia che coordineranno la serata, storie improvvisate di ogni genere e varie durate.

Come in ogni Match, il pubblico è sovrano: sarete voi a decidere chi vincerà la serata, avvicinandosi sempre più alla finale del Torneo.



Saranno i paladini del savoiardo e del mascarpone a spuntarla? O gli ambasciatori del millefoglie avranno la meglio? Venite a scoprirlo con noi domenica sera!



E' possibile acquistare il biglietto presso il Teatro Nuovo o online su ciaotickets: https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/team-ramisu-vs-team-sfoglia