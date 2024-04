Match di improvvisazione teatrale: team sfoglia vs team frolla

ADA - Arsenale Delle Apparizioni vi invita alla seconda serata del suo Torneo di Improvvisazione Teatrale.

Domenica 28 aprile si scontreranno sul palco del Teatro Nuovo le squadre Sfoglia e Frolla in un Match senza esclusione di colpi.

Cosa aspettarsi? Il format più amato dal pubblico pisano: due squadre di improvvisatori pronti a tutto, un arbitro senza pietà, due maestri di cerimonia che coordineranno la serata, storie improvvisate di ogni genere e varie durate. Come in ogni Match, il pubblico è sovrano: sarete voi a decidere chi vincerà la serata, avvicinandosi sempre più alla finale del Torneo.





E' possibile acquistare il biglietto presso il Teatro Nuovo o online (https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/torneo-di-improvvisazione-teatrale-team-sfoglia-vs-team-frolla)