Un match letterario sul calcio con Calzaretta e Piovanelli

Ancora un altro sabato in compagnia del Calcio. Il 3 dicembre infatti San Rossore Sport Village si trasformerà nello stadio in cui avverrà un match letterario che vedrà come protagonisti Nicola Calzaretta e Lamberto Piovanelli, due importanti figure del panorama calcistico locale.

A moderare la mattinata Adriano Bacconi, allenatore di calcio e personaggio televisivo italiano. È stato preparatore atletico del Pisa per due stagioni, dal 1989 al 1991, e ha lavorato come commentatore tecnico in diverse trasmissioni televisive: Goleada, Dribbling, La Domenica Sportiva. Nel 2006 è stato collaboratore tecnico di Marcello Lippi in Nazionale, partecipando anche alla vittoria dei Mondiali del 2006

Nicola Calzaretta, lucano di nascita ma toscano d’adozione, è avvocato e autore sportivo. Dal 2002 collabora con il Guerin Sportivo; ha lavorato a molte produzioni seriali in dvd e ha pubblicato molti libri sul calcio. Presenzierà al match del Sabato del Village col suo libro “Le cose perdute del calcio”.

Lamberto Piovanelli, fiorentino di classe 1964, ha esordito in serie A il 23 febbraio 1986 nella partita Atalanta-Sampdoria. Nella massima categoria ha totalizzato complessivamente 97 presenze con 16 reti. Durante la sua carriera calcistica ha indossato le maglie di Pisa, Atalanta, Hellas Verona e Perugia. Nel 1990 è stato convocato in Nazionale per la partita Cipro-Italia valida per la qualificazione ai Campionati Europei. Scenderà in campo al Sabato del Village con la sua biografia “Una vita all’attacco”.