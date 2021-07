Il cantautore Mattia Bonetti a La Nunziatina

Mercoledì 21 luglio, alle 19, sul palco del giardino de La Nunziatina.salirà il cantautore Mattia Bonetti.

Classe ‘94, Bonetti è lunigianese. Alcune delle sue canzoni sono state scelte per la raccolta internazionale 'Canzoni contro la guerra' e hanno vinto il 'Premio Baccanali' del Museo della Resistenza. Ha vinto il primo premio della critica a 'Una città per cantare' nel teatro di Lucio Dalla a Bologna e a Roma per l’Agesci Music Festival, oltre ad altri premi minori e diverse finali come quella del Premio Bertoli 2019. Alcune canzoni concorrono nei più importanti festival d'autore italiani (semifinalista al Premio Voci per la libertà di Amnesty International e semifinalista al Premio Lunezia).

