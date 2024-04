Mostra 'Opera Sacra' con i dipinti di Mauro Capitani

'Opera Sacra'. Questo il titolo della mostra dell’artista valdarnese Mauro Capitani, che aprirà i battenti venerdì 19 aprile alla splendida Chiesa di Santa Maria della Spina, uno straordinario esempio di gotico pisano. La piccola chiesa di S. Maria della Spina, che si trova in Lungarno Gambacorti, nel cuore della città pisana, è un vero capolavoro che il Comune destina a rassegne espositive solo in particolari occasioni.

La Mostra di Pittura “Mauro Capitani – Opera Sacra” è nata dalla volontà e amicizia di Daniele Conti (presidente I Cavalieri) e Mauro Capitani (artista, collezionista e presidente dell'omonima Fondazione Mauro e Nuccia Capitani ETS) per promuovere, valorizzare le idee e opere del Maestro Capitani, uno degli artisti più significativi della contemporaneità della nostra regione. Diffondere l’interesse e la conoscenza dell’arte pittorica toscana in generale ed in particolare quella connessa all’arte sacra.

La mostra gode del patrocinio del Comune di Pisa, Regione Toscana, Confcommercio Provincia di Pisa e si compone di 11 opere d’arte scelte e prodotte dal Maestro Capitani dal 1971 al 2023. I quadri sono posizionati all’interno della Chiesa della Spina: cinque per ogni lato ed uno nella parte opposta al presbiterio. Si ringraziano gli amici di Associazione Calamo, Radio Il Falco, Radio Coltano Marconi TV, lo studio grafico Komunikando ADV, 50 Chimet, Padrevecchi Cornici. La mostra di Capitani sarà presentata dalla critica d'arte e letteraria Cristiana Vettori e vuole coniugare l’arte sacra contemporanea con la religiosità di un gioiello gotico, sviluppando una corrispondenza tra l’architettura medioevale, che caratterizza larga parte del tessuto storico artistico della città di Pisa, e l’arte contemporanea, creando un contrasto solo apparente. Questa esposizione offre anche l’occasione per recuperare la sacralità e il valore di un luogo ancora dedicato al culto. La mostra con ingresso gratuito resterà aperta nei week end e nei giorni festivi fino a domenica 19 maggio prossimo.