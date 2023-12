Max Felicitas al Penelope Sexy Disco

Venerdì 15 dicembre a partire dalle ore 21, il Penelope Sexy Disco di Pontedera (PI) omaggia il pubblico femminile con un regalo di Natale in anteprima. La serata vedrà, infatti, come ospite super esclusivo Max Felicitas, uno fra i più acclamati PornoDivi Italiani, che vanta collaborazioni con tutte le principali Star del Settore.

Nato ad Udine nel 1992, Max inizia la sua carriera nel mondo dell’hard prima come Stripman, esibendosi insieme ai gruppi più famosi, poi come attore porno, girando scene con pornoattori del calibro di Rocco Siffredi e Franco Trentalance.

Con oltre 450mila follower solo su Instagram, Max Felicitas, alias di Edoardo Barbares, è uno dei primi ad aver intuito le potenzialità dei social e, in particolare, di Onlyfans, per l’affermazione di Pornoattori e Pornoattrici. Oggi, però, mette in guardia i neofiti che postano contenuti erotici su queste piattaforme dal rischio di rovinarsi la vita per guadagni davvero irrisori. Per 'sfondare' in questo campo, sostiene, occorre avere alcuni attributi, in particolare, bisogna essere 'imprenditori di sé stessi'. A conferma, poi, che oltre al fisico, ha anche cuore e cervello, conduce anche incontri con giovani e giovanissimi per metterli in guardia dai pericoli di Revenge Porn e Cyberbullismo.

Durante la serata al Penelope, le sue Fans avranno modo di intrattenersi con Max per alcune ore e, le più fortunate potranno anche scattare insieme a lui una foto.

