Max Gazzè in concerto a Cascina

Martedì 12 dicembre alle ore 21.00 Max Gazzè in concerto sul palco della Città del Teatro .



“Il teatro è la casa di tutte le storie e questa sarà la mia”.



Con un grande tour in Italia ed Europa Max Gazzè ritorna al live con un progetto che lo vedrà esibirsi, insieme ai suoi musicisti di sempre, sui palchi dei grandi teatri internazionali.



Cresciuto tra Belgio, Francia e Inghilterra, Gazzè ha da sempre la naturale propensione a mescolare le sue radici italiane con le suggestioni musicali internazionali. Bassista d'eccezione, straordinario musicista, compositore di opere 'sintoniche' e colonne sonore, attore sporadico e pilota sopra le righe: Max Gazzè è un artista ed un uomo capace di spostarsi in ambiti diversissimi sempre con grandissimo successo. In ogni cosa lo muovono una passione e una vitalità sconfinate, una energia che lui trasmette al pubblico in uno scambio reciproco. Apolide nel cuore, cittadino del mondo nella storia personale, Max ha suonato in tre continenti (Europa, America, Asia), è seguito da un pubblico affezionato sparso in tutta Europa; ha collaborato con oltre 30 artisti tra italiani e internazionali (tra cui Stewart Copeland). Musicista e compositore versatile, capace di spaziare dal punk al pop, fino alla composizione sinfonica ("Alchemaya"). I suoi testi più poetici (L'uomo più furbo, Figlia, Su un ciliegio esterno, Mentre dormi), le sue composizioni più sperimentali (Il bagliore dato a questo sole, Questo forte silenzio o Colloquium Vitae), sono amati tanto quanto le sue più note 'canzonacce' (Una musica può fare, Sotto casa, La vita com'è).





Prevendita

presso il teatro dal lun al ven 10-14. il merc anche 17-19, il sab 10-13

on line e circuito Boxoffice e Ticketone



La sera di spettacolo la biglietteria aprirà alle 20.00



Biglietti

Platea e I Tribuna 54

II Tribuna e Gallerie 50

Gradinata non numerata 44





050744400