Mazzeiweek 2021

Presentato il programma del 'Mazzeiweek.it' 2021 che si terrà da domenica 14 a domenica 21 marzo. Dopo il 2016, duecentesimo della morte di Filippo Mazzei a Pisa nel 1816 che ha visto il 'Circolo Filippo Mazzei', realtà culturale e ricreativa nata in sua memoria nel 1990, organizzare innumerevoli eventi per celebrarla, si è deciso di confermare e consolidare l’iniziativa, denominando 'Mazzeiweek.it' l'evento annuale di una settimana di riflessioni su Mazzei, nella settimana comprendente il 19 marzo (Mazzei morì a Pisa il 19 Marzo 1816).

“Abbiamo accolto volentieri - ha dichiarato il sindaco di Pisa Michele Conti - l’invito a partecipare alla settimana di celebrazioni in memoria di un grande personaggio della storia, Filippo Mazzei, che, dopo aver viaggiato in tutto il mondo, scelse proprio Pisa per trascorrere gli ultimi anni della sua vita, onorando la nostra città della sua presenza e della sua tomba. Ringrazio il 'Circolo Filippo Mazzei' per gli eventi culturali organizzati per questa edizione nella nostra città e in altre località toscane, con il coinvolgimento delle maggior istituzioni”.

“Sono estremamente soddisfatto - ha dichiarato Massimo Balzi, presidente del Circolo Filippo Mazzei - di presentare la quinta edizione del Mazzeiweek e ringrazio il Comune di Pisa per il sostegno dimostrato nell’organizzazione di questa edizione. È la conferma di una vicinanza da parte dell’amministrazione comunale nel ricordare un grande personaggio che ha infuso nell’intellettualità vivace della Pisa tra fine ‘700 e inizio ‘800 i grandi valori di democrazia e libertà che aveva vissuto in tutto il mondo. Ringrazio il sindaco di Pisa Michele Conti per aver invitato il Console americano a partecipare alla commemorazione di Filippo Mazzei presso il Cimitero Suburbano di Pisa il 19 marzo”.

L'obiettivo dei mazzeiani è rafforzare ogni anno la riflessione sulla poliedricità del personaggio tra politica, filosofia, relazioni internazionali, agronomia, medicina, commerci e amore per l'arte ed il patrimonio storico in un tour di sedi dei convegni che abbraccino la Toscana con particolare attenzione per l'area vasta dove dimorò dal 1792 al 1816. Cultura, amicizia tra Italia e Stati Uniti d'America, visite guidate ai monumenti più belli, vino, cibo, cantine, serate in dimore storiche per una settimana in ricordo di un italiano che ha fatto, accanto a Jefferson e Washington, gli Stati Uniti d'America. "Per questo anno 2021, trentunesimo anno di vita del circolo Mazzei (1990 -2021), il nostro sodalizio ha deciso di escludere, nel rispetto dei provvedimenti governativi, qualsiasi attività di convegnistica in presenza ma, laddove si è potuto, abbiamo deciso di realizzare un Mazzeiweek.it 2021 in forma ridotta in cinque momenti della settimana che va dal 14 al 21 Marzo".

Programma Mazzeiweek.it 2021

Domenica 14 Marzo - Casa Filippo Mazzei Via Giordano Bruno 39 Pisa

Ore 10:30 Visita Guidata Casa Filippo Mazzei di Massimo Balzi Presidente Circolo Filippo Mazzei

Venerdì 19 Marzo Pisa - Cimitero Suburbano Monumentale Via Pietrasantina 34

Ore 14.30 Commemorazione Morte Filippo Mazzei Deposizione Corona sulla Tomba di Filippo Mazzei

Intervengono Benedetto della Vedova Sottosegretario di Stato agli Esteri ( in attesa di conferma), Eugenio Giani Presidente Giunta Regione Toscana, Antonio Mazzeo Presidente Consiglio Regione Toscana, Ragini Gupta Console Generale Usa Toscana Emilia Romagna e San Marino, Giuseppe Gastaldo, Prefetto di Pisa Marco Gesi Prorettore Delegato ai Rapporti con il Territorio, UNIPI Valter Tamburini Presidente Camera di Commercio di Pisa, Michele Conti Sindaco di Pisa, Alessandro Tambellini Sindaco di Lucca, Luca Salvetti Sindaco di Livorno, Francesco Puggelli Sindaco di Poggio a Caiano, Marco Gherardini Sindaco di Palaia.

Sabato 20 Marzo - Fondazione Giacomo Puccini Lucca - Casermetta di S.Colombano

Ore 15:00 La Pisaniana Mazzeiweek.it: “Lucca, l'economia toscana ed il suo rapporto con gli Usa” Conduce Carlotta Romualdi.

Intervengono Eugenio Giani Presidente Giunta Regione Toscana, Alessandro Tambellini Sindaco di Lucca, Giorgio Bartoli Presidente Camera di Commercio Lucca, Ilaria Del Bianco Presidente Lucchesi nel Mondo, Mauro Celli A.Celli Group. Intervista Registrata Ragini Gupta Console Generale Toscana USA Emilia Romagna S.Marino. Intervento da remoto Francesco Marcelloni Prorettore ai Rapporti Internazionali UNIPI, Massimo Balzi Presidente Circolo Filippo Mazzei

Domenica 21 Marzo Palaia Tempio di Minerva Medica Via Andrea Vaccà Berlinghieri Montefoscoli

Ore 16 Visita tempio Minerva: Saluti Marco Gherardini Sindaco di Palaia, relazioni I Vaccà Berlinghieri, il Tempio di Minerva, una storia toscana Sofia Donalisio Discendente Andrea Vaccà Berlinghieri Filippo Mazzei ed i Vaccà Berlinghieri: un'amicizia dalla presa della Bastiglia a Pisa Massimo Balzi Presidente Circolo Filippo Mazzei.