Mdlsx con Silvia Calderoni | Motus

Inno alla libertà di divenire, al gender b(l)ending, all’essere altro dai confini del corpo, sospeso tra brandelli autobiografici ed evocazioni letterarie, MDLSX è uno spettacolo cult della compagnia Motus.

Lo spettacolo con Silvia Calderoni tende verso la fuoriuscita da tutte le categorie – anche artistiche.



«MDLSX è ordigno sonoro, inno lisergico e solitario alla libertà di divenire,?al gender b(l)ending, all’essere altro dai confini del corpo, dal colore della pelle, dalla nazionalità imposta, dalla territorialità forzata, dall’appartenenza a una Patria.

Di “appartenenza aperta alle Molteplicità” scriveva R. Braidotti in “On Becoming Europeans”, avanzando la proposta di una identità post-nazionalista.?Ed è verso la fuoriuscita dalle categorie – tutte, anche artistiche – che MDLSX tende.

È uno “scandaloso” viaggio teatrale di Silvia Calderoni che si avventura in questo esperimento dall’apparente formato del Dj/?Vj Set, per dare inizio a una esplorazione sui confini.

In MDLSX collidono brandelli autobiografici ed evocazioni letterarie e sulla confusione tra fiction e realtà MDLSX oscilla – da Gender Trouble a Undoing Gender. Citiamo Judith Butler che, con?“A cyborg Manifesto” di Donna Haraway, il “Manifesto Contra-sexual” di Paul B. Preciado e altri cut-up dal caleidoscopico universo dei Manifesti Queer, tesse il background di questa Performance-Mostro.»



MDLSX

con Silvia Calderoni

regia Enrico Casagrande e Daniela Nicolò

drammaturgia Daniela Nicolò e Silvia Calderoni

suoni Enrico Casagrande

in collaborazione con Paolo Panella e Damiano Bagli

luce e video Alessio Spirli e Simone Palma

produzione Motus

In scena alla Città del Teatro di Cascina sabato 25 febbraio alle ore 21.00.

Prevendita presso la biglietteria del teatro lun.-ven. 10 – 14, merc. 10 – 14 e 17 – 19, sab. 10 – 13



La sera di spettacolo biglietteria aprirà un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.