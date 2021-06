'I medici di Molière': Marco Rossi presenta il suo libro al Villino Ermione di Marina di Pisa

Uno sguardo alla medicina del Seicento attraverso gli "occhi" del teatro di Molière. Domenica 6 giugno, alle ore 18,30, il giardino del Villino Ermione a Marina di Pisa ospiterà la presentazione del libro 'I medici di Molière' di Marco Rossi (edizione ETS), nuovo evento in presenza organizzato dalla Libreria Civico 14 di Marina di Pisa. Con l'autore dialoga Silvia della Longa

Il libro

Attraverso il teatro di Molière, il racconto vuole portare il lettore a gettare uno sguardo sulla medicina del Seicento con gli “occhi” e l’ironica intelligenza di questo acuto e geniale osservatore del suo tempo. Il solido legame che in tutte le epoche ha unito il teatro con la medicina trova infatti un grande e prolifico autore in Jean-Baptiste Poquelin, in arte Molière, la cui opera offre in molte sue parti una straordinaria chiave di lettura per comprendere la medicina della sua epoca. Le pagine più gustose e significative della sua opera aventi per protagonisti i medici e la medicina sono riportate in originale, accompagnate da commenti che permettono di addentrarsi nella conoscenza della “teoria degli umori” che dominava la medicina a quei tempi. Nel libro è anche riportato uno spaccato della Parigi del Seicento e una accurata descrizione dei riti e del funzionamento della potente Facoltà medica parigina di quell’epoca.

L'autore

Marco Rossi vive e lavora a Pisa, dove ha conseguito la laurea in Medicina e ha percorso la sua carriera di cardiologo, di ricercatore e di docente. È appassionato di teatro e a fini di beneficienza ha fondato nel 2000 una compagnia amatoriale attiva nella organizzazione di eventi teatrali ed incontri culturali, curando egli stesso la regia di numerosi spettacoli teatrali, di cui è stato anche interprete. La scelta di scrivere questo libro è nata dal suo interesse per la storia della medicina e dal suo grande apprezzamento per l’opera teatrale di Molière.

