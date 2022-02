'Il medico matto': versi folli ovvero follie in versi e l’incredibile storia del dottor Pacchiani

Un fine settimana per diversamente normali, perché in fondo, come diceva Franco Basaglia 40 anni fa, da vicino nessuno lo è. Cantiere SanBernardo con il patrocinio del Comune di Volterra presenta una due giorni di spettacoli e riflessioni sul tema della follia. Negli spazi pisani del Cantiere sarà possibile ascoltare l’incredibile storia del dottor Pacchiani, medico, psichiatra autodiagnosticatosi 'matto'. Per anni è stato psichiatra dell’ex manicomio di Volterra, conosciuto per la sua eccentricità e grande cultura. Un poeta, viaggiatore e osservatore attento del mondo, attivissimo nella lotta politica, ha creato il suo straordinario personaggio incarnando il paradosso tra scienza e follia, cultura, dissacrante ironia e lotta politica come reazione e soluzione alle sua sofferenza individuale, familiare e sociale. Tutti ricordano le tante stravaganze del dottor Pacchiani a partire dall’abbigliamento. In pochi però possono asserire di averlo conosciuto. Lo spettacolo il 'Medico matto', di e con Remo Lenci e Rosita Ambrosio, si basa sul racconto della sua vita e la lettura, con spiegazione, delle sue poesie. Un viaggio immersivo nel suo meraviglioso mondo 'Packianico', dando voce e vita ai personaggi e agli eventi che le poesie raccontano, accompagnate dalle coinvolgenti musiche originali di Gianni Capecchi e con le animazioni grafiche di Massimo Bernacchi.

Lo spettacolo sarà in scena sul palco del Cantiere sabato 5 e domenica 6 marzo alle 21.15. Domenica alle 17 (ingresso libero) si terrà un incontro dibattito sui temi che affronta la pièce. Dalla ricerca fatta dagli autori su Alberto Pacchiani e da altre testimonianze dell’esperienza volterrana nasce una riflessione sulla psichiatria contemporanea a cui parteciperanno oltre a Remo Lenci e Rosita Ambrosio, Diana Gallo (associazione l’Alba di Pisa); l’associazione 'Inclusione Graffio e Parola' (ONLUS Volterrana per la valorizzazione del graffito di NOF4, Fernando Nannetti e della 'memoria' dell’ex O.P. di Volterra), Alice Ceppatelli (titolare del sito internet www.manicomiodivolterra.it), i ragazzi di 'Scuola in rivolta' di Pisa e Dario Danti (assessore alle Culture del Comune di Volterra).

Per prenotazione all’indirizzo info@cantieresanbernardo.com