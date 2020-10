'Medio Oriente: doppio evento a Pisa

Si inaugura stasera 6 Ottobre a Pisa un ciclo di incontri dedicati al Medio Oriente. Grazie alla collaborazione delle realtà pisane che si occupano di Orientalistica, dentro e fuori l’Università di Pisa, si svolgeranno due incontri che uniranno letteratura e giornalismo sul campo in Medio Oriente. Ospiti d’eccezione le giornaliste Tiziana Buccico e Laura Silvia Battaglia.

Dalle 18:00 sintonizzatevi sulla pagina Facebook di Oriental Bookclub – incontri letterari per assistere alla presentazione in diretta streaming del romanzo “Suvashun. Una storia persiana” dell’iraniana Simin Daneshvar, pubblicato a Tehran nel 1969 e arrivato in Italia nel 2018 grazie a Francesco Brioschi Editore con la traduzione di Anna Vanzan. A dialogare con Tiziana Buccico ci saranno la Prof.ssa Chiara Barbati (Filologia, Religioni e Storia dell'Iran – Università di Pisa) insieme a Frida Morganti e Giulia Seclì (Oriental Bookclub).

Alle 21:00 sarà il turno del Circolo ARCI Alhambra (via Fermi, 27 – Pisa) con il primo incontro in presenza del ciclo “Storie del Medio Oriente”, organizzato dalla Prof.ssa Renata Pepicelli (Storia dei Paesi Islamici – Università di Pisa) e da Femminismi - Laboratorio sulla storia di idee, pratiche, movimenti (Università di Pisa). A parlare di geopolitica e condizione femminile nei paesi mediorientali sarà Laura Silvia Battaglia, che porterà la propria esperienza di inviata in Yemen partendo dalla graphic novel “La sposa yemenita” (Becco Giallo, 2017).

[Il Circolo rispetta le norme anti-contagio, sono obbligatori mascherina, distanziamento, gel igienizzante e areazione dei locali. L'ingresso è gratuito, è consigliata la prenotazione inviando un messaggio alla pagina Facebook Femminismi (@femminismilaboratorio). L'evento sarà trasmesso anche in diretta Facebook.]