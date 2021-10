Continuano i tour guidati con l’iniziativa RiscopriAmo Pisa, avviata dal Comune di Pisa.

Ogni passeggiata, gratuita, potrà avere al massimo 25 partecipanti, residenti nel Comune o in caso di posti liberi nei Comuni facenti parte dell’ambito Terre di Pisa.

Le iscrizioni sono da effettuare sul sito https://tuscanyaround.it/pisa/ e termineranno due giorni prima dell'evento entro le ore 12:00. Una volta effettuata l’iscrizione arriverà un messaggio di conferma.

In caso di disdetta, è obbligatorio cancellarsi dall'evento inviando un'email a touristinfo@turismo.pisa.it indicando il nome del partecipante e la data del tour.



Il tour in partenza domenica 24 ottobre alle ore 15.00 ha come titolo 'Meglio di Indiana Jones! 10 cose da sapere sull'antica Pisa'.

Sulle tracce ‘nascoste’ dell’antica Pisa, i partecipanti faranno un viaggio nel tempo dalle origini all’epoca moderna, rintracciando i reperti archeologici ancora visibili in città. Riscopriranno i resti della colonia romana e della Pisa medievale a partire dalla Piazza del Duomo. Se vi dicessero che Pisa somiglia un po’ a Parigi? Sapete perché anche le mura, a Pisa, non sono poi così dritte? O dove potete trovare un’antica 'spa' nel centro cittadino? I partecipanti andranno alla ricerca di quello che rimane delle architetture antiche e le ritroveranno in luoghi insoliti attraversando Piazza Cavalieri, passeggiando lungo Borgo Stretto e arrivando infine sul Lungarno, l’acqua che diede vita a Pisa.



Meeting Point: Piazza Duomo 7 presso ufficio turistico del comune di Pisa. Ritrovo: 10 minuti prima della partenza del tour.

