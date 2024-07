Melasòno music fest 2024 a Cenaia

Venerdì 12 e sabato 13 Luglio torna per l’ottava edizione il MelaSòno Music Fest con due serate di grandi concerti a ingresso gratuito.



Venerdì 12 luglio il nome di punta della serata saranno gli España Circo Este, reduci da un tour sudamericano e con all’attivo più di 500 concerti tra Italia, Europa ed America: un mix di Pop e di Punk, di Tango e di Cumbia, di Latin e di Reggae, per una serata estiva tutta da ballare.

Sabato 13 luglio il MelaSòno ospiterà invece i 99 Posse, gruppo che non ha bisogno di presentazioni, protagonista della scena underground italiana fin dai primi anni Novanta.



Ad aprire i due concerti saranno invece due band toscane. Prima degli España Circo Este apriranno le danze i 21 Grammi, originari di Massa Marittima e pronti a farci danzare sulle loro sonorità ska reggea. Sabato 13 luglio, prima dei 99 Posse, saliranno sul palco del MelaSòno Music Fest i Villasound, storica band rap livornese.



Appuntamento fisso il ristorante all'interno del parco, aperto ogni sera dalle 20:00, in cui sarà servito un menù composto da piatti tipici locali, con la possibilità di scegliere un menù completamente vegetariano. Saranno presenti, inoltre, un'area pub e panini, gestita per questa edizione in collaborazione con l’Opificio Birraio, birrificio agricolo con sede sempre nel Comune di Crespina Lorenzana, il mercatino artigianale e uno spazio con allestimenti ludici e laboratori creativi, curato dal progetto “Le Formi’e mie Ami’e”, che utilizza materiali naturali e di recupero.



È possibile seguire il MelaSòno Music Fest tramite i canali ufficiali facebook, instagram.



Inizio concerti: ore 21:30