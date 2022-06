Melasòno music fest a Cenaia

Finalmente riprende l’attività del MelaSòno Music Fest, quest’anno alla sua 6° edizione. Dopo i due anni di fermo a causa della pandemia, il festival musicale in provincia di Pisa riparte con due serate di grande musica.

Venerdì 15 Luglio saranno protagonisti i Gary Baldi Bros, band livornese che da più di dieci anni spopola sul litorale e nell’entroterra toscano, con il suo mix esplosivo: una miscela che unisce le sonorità dei grandi successi dance degli anni ’90, il pop commerciale, il rock, la comicità e vere acrobazie musicali. Uno spettacolo di puro divertimento dedicato a tutti, vecchie e nuove generazioni, Millenials al primo posto!

Ad aprire la serata un giovanissimo gruppo cascinese: Gli Asserpentati.



Sabato 16 Luglio il MelaSòno Music Fest ospiterà invece una serata all’insegna dello skapunk con il concerto dei Punkreas, storica band milanese, nata nel 1989, in giro per l’Italia con il suo “XXX e qualcosa” tour per festeggiare i trent’anni di attività. Ad aprire il concerto una band cara al festival, già presente in una delle prime edizioni: i Causa, formazione pisana che da più di 15 anni mescola al punk note di ska, skapunk e skacore.



Seguendo la tradizione delle edizioni precedenti anche quest’anno sarà aperto in entrambe le serate il ristorante nel parco, gestito direttamente dall’Associazione organizzatrice, in cui sarà servito un menù composto da piatti tipici locali e la possibilità di scegliere un menù completamente vegetariano. Saranno presenti inoltre un'area pub e panini, gestita in collaborazione con il Birrificio agricolo artigianale J63 di Torre a Cenaia, un'area giochi e il mercatino artigianale.