Venerdì 7 e sabato 8 luglio torna per la settima edizione il MelaSòno Music Fest con due serate di grandi concerti a ingresso gratuito: nomi affermati del panorama nazionale e internazionale che arrivano per la prima volta a Cenaia.

Venerdì 7 luglio il nome di punta della serata sarà Giancane, artista romano attivo con propri album fin dal 2015. Dopo il debutto del primo album “Una vita al top” Giancane non hai mai smesso di far parlare di sé, con fortunate tournée e collaborazioni, la più famosa delle quali con il fumettista Zerocalcare, per il quale ha firmato la colonna sonora delle due miniserie uscite su Netflix nel 2021 e 2023. Al festival farà tappa con il tour del nuovo album “Tutto Male”.



Sabato 8 luglio il MelaSòno si prepara ad accogliere un’altra famosa e inconfondibile voce: Tonino Carotone presenta il nuovo album “Etiliko Romantiko”, un viaggio in cinque lingue (italiano, spagnolo, inglese, francese e greco) in cui l’artista basco celebra il suo amore per l’Italia e per il Mediterraneo, con nuove canzoni e rielaborazioni di grandi successi, realizzati negli anni in collaborazione con artisti come i Vallanzaska, Piotta, Gino Paoli e tanti altri…



Ad aprire i due concerti due band già conosciute sul territorio. Ad aprire il concerto di Giancane saranno i Tundra, giovane band pisana nata nell’inverno del 2019, con già all’attivo numerose esperienze live, semifinalista al 1MNEXT contest di Roma e vincitrice del contest Arezzo Wave Toscana 2021. Sabato 8 luglio, invece, prima di Tonino Carotone, saliranno sul palco del MelaSòno Music Fest i Cervelli della Nasa, storica band pisana attiva fin dal 2006, dalle inconfondibili sonorità surf rock e in procinto di uscire con il nuovo disco.



Appuntamento fisso il ristorante all'interno del parco, aperto ogni sera dalle 20:00, in cui sarà servito un menù composto da piatti tipici locali, con la possibilità di scegliere un menù completamente vegetariano. Saranno presenti, inoltre, un'area pub e panini, gestita in collaborazione con il Birrificio agricolo artigianale J63 di Torre a Cenaia, il mercatino artigianale e uno spazio di intrattenimenti ludici per bambini e famiglie, curato dal progetto “Le Formie mie amie”, che utilizza materiali naturali e di recupero.



È possibile seguire il MelaSòno Music Fest tramite i canali ufficiali facebook, instagram.



Inizio concerti: ore 21:30