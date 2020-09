'Meno non significa meglio'

In occasione della campagna referendaria per il NO al taglio dei parlamentari, in vista del voto del 20 e 21 settembre, il Coordinamento per la Democrazia Costituzionale di Pisa, in collaborazione con l'ANPI del Valdarno Inferiore, organizza un incontro sabato mattina alle ore 11,30 presso il circolo Arci Torre Giulia di San Romano, Montopoli, con il professore emerito di scienza politica Gianfranco Pasquino. Saranno esposte le ragioni del NO.