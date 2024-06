Mental walking nella cornice del Monte Serra

Domenica 23 Giugno alle ore 18:00 sessione di Mental Walking nel bellissimo paesaggio del Monte Serra.



Questa esperienza rientra nel settore dell’allenamento e di apprendimento mentale di grande efficacia in ogni ambito e contesto sia sportivo che sociale e applicabile ad ogni gesto quotidiano.

Lorenzo Maio il Fitness Coach vi guiderà in una breve camminata dove verranno sviluppati esercizi utili e da subito applicabili nella vita di tutti i giorni.



“Un esplorazione di se stessi nella bellissima area di “Pian bello” sul Monte Serra circondata da castagni e felci farà da cornice ai nostri passi… entreremo nella natura e lei entrerà in noi! “ L.M.



Attività per tutti coloro a cui piace la natura e camminare nei boschi dal semplice appassionato all' esperto camminatore e/o sportivo.



> Terreno: strade bianche, sterrate e piste forestali

> Dislivello: collinare

> Durata allenamento: 1h 45m

> difficoltà Facile



Pagamento in loco in contanti o con carta di credito.

Il ritrovo sarà indicato al momento della prenotazione.



Conferma partecipazione entro le ore 16:00 del sabato inviando una mail a info@lorenzomaio.it oppure un messaggio whatsapp al 339.199.9121