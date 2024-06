Meraviglie al tramonto a Calci

Calci è un luogo che si presta benissimo per mettere sul campo il nostro amore per il territorio e la nostra competenza.



Il tutto unito in un breve trekking ai piedi dei Monti Pisani, esattamente alle pendici del Monte Verruca, attraversando ambienti diversi tra colorati giardini, torrenti, prati e zone alberate per poi concludere quasi al tramonto con una visita guidata all'interno del Museo di Storia Naturale di Calci, che rappresenta un capitolo di storia ricco di sorprese.



Partenza dal Museo in direzione Nicosia attraversando i viali alberati della Certosa. Si costeggerà il Torrente Zambra per poi giungere all'imbocco della Via Erbosa, un sentiero panoramico per osservare la variegata biodiversità presente in una manciata di chilometri. Si giungerà al Convento di Nicosia per poi concludere al Museo.



Visita alle gallerie (durata 1h circa) in cui si troveranno prestigiose esposizioni di animali naturalizzati, antichi fossili, la galleria del Cetacei (la seconda più grande in Europa) e la galleria dedicata alla storia geologica dei Monti Pisani, un viaggio nel passato della durata di milioni di anni per poi ricostruire la storia del museo.

L'esperienza si concluderà cenando e brindando insieme al tramonto, nei pressi del Museo.



Info tecniche

Lunghezza: 4 km

Dislivello 100 m

Difficoltà: T (facile)



Non adatto sotto i 6 anni ma si invitano tutti i genitori a contattarci per un confronto preliminare.

L'escursione non presenta particolari difficoltà tecniche

Numero min. partecipanti: 7

Numero max partecipanti: 25

Cani: non ammessi

Tutti i dettagli sul luogo di ritrovo e svolgimento evento saranno dati una volta confermata la partecipazione.





Quota di partecipazione

25,00 € adulto fino a 12 anni

18,00 € sotto 12 anni

La quota escursione comprende:

- Servizio Guida Ambientale Escursionistica

- Ingresso al museo



Modulo di iscrizione

Per prenotarsi e partecipare, compilare questo modulo

https://www.azimut-treks.it/trekking-visita-museo-storia-naturale-calci





Contatti

Whatsapp: 3403648597 (Lun-Ven ore 10-18)

Mail: angela@azimut-treks.com

Azimut-treks

Guida Ambientale Escursionistica - AIGAE

Angela Morel