Meraviglie al tramonto: Calci e il museo

Calci è un luogo che si presta benissimo per mettere sul campo il nostro amore per il territorio e la nostra competenza.



Il tutto unito in un breve trekking ai piedi dei Monti Pisani, esattamente alle pendici del Monte Verruca, attraversando ambienti diversi tra colorati giardini, torrenti, prati e zone alberate per poi concludere quasi al tramonto con una visita guidata all'interno del Museo di Storia Naturale di Calci, che rappresenta un capitolo di storia ricco di sorprese.



L'esperienza perfetta, organizzata dalle guide di Azimut-treks in collaborazione con il Museo di Storia Naturale e del territorio di Calci, per scoprire l'ambiente calcesano, con la sua flora, la sua fauna e la sua storia, fino ai tempi più remoti arrivando a milioni di anni fa!