Antiqua a San Giuliano Terme per il Settembre Sangiulianese

Antiqua torna e lo fa dalla porta principale: il cartellone del Settembre Sangiulianese. Dopo il fortunato ritorno in seguito a otto mesi di stop dello scorso 6 giugno, il tradizionale mercato di oggetti di antiquariato, hobbismo e artigianato che si svolge nella frazione capoluogo di San Giuliano Terme dà appuntamento a domenica 5 settembre dalle 9.00 alle 19.00. Organizzato dall'associazione Pro loco di San Giuliano Terme, gode del patrocinio del Comune di San Giuliano Terme.Sarà coinvolto anche viale Boboli, allargando l'area del mercatino che tradizionalmente si dispone su largo Shelley, via XX Settembre e piazza Italia, di fronte alle terme, per far spazio ai novanta espositori che hanno richiesto di partecipare. Per informazioni, associazione Pro loco di San Giuliano Terme: 3936779665 e proloco@ comune.sangiulianoterme.pisa. it.

