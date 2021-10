Domenica 3 ottobre nuovo appuntamento col Mercatino dell'Antiquariato a San Miniato, nel suggestivo centro storico della Città del Tartufo e della Rocca Federiciana, tra i Loggiati di San Domenico, Piazza del Popolo e Corso Garibaldi. Ad organizzare è Fondazione San Miniato Promozione, in collaborazione col Comune di San Miniato. Il mercatino, che ha già esaurito tutti i posti per chi vuole esporre e vendere i propri prodotti, come da tradizione viene allestito la prima domenica di ogni mese. Il mercatino sarà aperto al pubblico dalle 9 alle 19, nel pieno rispetto delle norme anti contagio. Chi vorrà potrà trovare mobilio, oggettistica, libri, collezionismo, curiosità, opere d'ingegno, découpage e molto altro.