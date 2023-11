Mercatino di Ciapino a Molina di Quosa: assaggi e musica per vivere la magia del Natale

Vivi l’atmosfera del Natale in modo originale!

Domenica 26 novembre, dalle ore 9.00 alle ore 19.00, in Piazza Martiri della Romagna, 26 a Molina di Quosa, Ciapino, la storica Gastronomia Alimentari e Macelleria di Molina di Quosa organizza Il Mercatino di Ciapino: un’occasione unica per iniziare a destreggiarsi tra i regali di Natale, con musica e assaggi delle eccellenze gastronomiche, dolci e salate, del territorio. “Da oltre 20 anni, ogni giorno ci dedichiamo alle tavole dei nostri clienti, ma l’atmosfera del Natale rende tutto più magico!” afferma Iacopo Andreotti, titolare.



Ti piacerebbe avere la possibilità di gustare e scegliere il contenuto del cesto in base alle tue preferenze e al tuo budget? Quale migliore occasione per prenotare i cesti gastronomici, confezionati a mano, di Ciapino! E se vorrai, potrai richiedere di consegnare il pacco, senza doverti preoccupare del trasporto.



L’iniziativa, giunta alla sua terza edizione, è realizzata in collaborazione con Agula Handmade, negozio di artigianato tessile di prodotti per la casa di Molina di Quosa.