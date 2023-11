Mercatino di Natale a Calci

Artigianato, prodotti locali, cibo, musica e attività per bambini



Sabato 25 e domenica 26 novembre, dalle ore 10.00 alle ore 19.00, torna il Mercatino di Natale a Calci, il tradizionale appuntamento giunto alla sua ottava edizione.

Un girotondo di banchi intorno alla Pieve romanica, nel cuore del paese, dove gli artigiani, gli artisti, gli olivicoltori e i commercianti locali saranno lieti di proporre prodotti del territorio, biologici e a km 0 e piccoli pensieri fatti con le mani e con il cuore.



Ad allietare le due giornate anche musica, laboratori per bambini, Babbo Natale e altre piccole sorprese. E dalle 12.00, stand gastronomici dove gustare prelibatezze dolci e salate e bevande calde.



In un'atmosfera magica come solo il Natale può regalare, con strade e piazze vestite a festa, e soprattutto con sguardi sognanti che si ritrovano e sorrisi luminosi che riempiono il cuore.



L'evento è organizzato dal Centro Commerciale Naturale di Calci, dall’associazione Artigianato Mestierando, dall'Unità Pastorale della Valgraziosa e dalla Strada dell’Olio Monti Pisani, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Calci.