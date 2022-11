Mercatino di Natale a Calci

Sabato 26 e domenica 27 novembre, dalle ore 10 alle ore 19 a Calci ritorna il Mercatino di Natale. Il mercatino si terrà intorno alla Pieve romanica con banchetti di artigiani, produttori locali di olio, vino, miele... stand gastronomici e street food.

Un'occasione per scegliere i regali di Natale a km 0 e per sostenere le piccole realtà del territorio. Musica, laboratori per bambini, la casa di Babbo Natale e altre sorprese allieteranno il week end.

L'evento è organizzato dal Centro Commerciale Naturale di Calci, l'Associazione Artigianato Mestierando e dalla Strada dell'Olio Monti Pisani, con il patrocinio e il contributo del Comune di Calci.