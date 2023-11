Mercatino di Natale e Book Fest a Calci

La Valgraziosa accende le luci del Natale, per salutare le imminenti festività anche con un auspicio di pace, e si appresta a vivere un fine settimana intenso tra Mercatino di Natale, Book Fest, la conferma del Patto di Gemellaggio fra le Certose di Calci e di San Lorenzo di Paduala (Salerno) e alcuni momenti di riflessione, legati alla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne e alla Giornata mondiale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Per la conferma del gemellaggio fra le Certose, durante tutto il fine settimana sarà ospite di Calci una delegazione di Padula, guidata dalla sindaca Michela Cimino. Il Patto, siglato a Padula nel 2020 su iniziativa dell’associazione 'Amici del Vallo di Diano e del Cilento in Toscana', coinvolge in primo luogo la Certosa campana e i due musei calcesani, il Museo Nazionale della Certosa Monumentale di Calci e il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa, più le amministrazioni comunali di Padula e di Calci.

Il Mercatino di Natale, giunto all’ottava edizione, si terrà sabato 25 e domenica 26 Novembre in orario 10-19. Ad accogliere i visitatori ci sarà un ricco girotondo di banchi ad abbracciare la Pieve romanica, con gli artigiani, gli artisti, gli olivicoltori e i commercianti locali chiamati a proporre prodotti del territorio, biologici e a km 0, e piccoli pensieri fatti con le mani e con il cuore. Ad allietare le due giornate anche musica, laboratori per bambini, Babbo Natale e altre piccole sorprese, come gli stand gastronomici dove gustare prelibatezze dolci e salate e bevande calde a partire da mezzogiorno.

Sempre nel fine settimana ci sarà il Book Fest, la Fiera della Lettura con numerose presentazioni di libri per grandi e piccini diffuse sul territorio, più due importanti momenti di riflessione, entrambi sabato 25: alle 17, in sala consiliare, Laura Fagiolini presenterà il suo libro “Malmaritata” e dialogherà con il pubblico; e poi alle 21, al Teatro Valgraziosa, andrà in scena “Requiem per un burattino” della Scugnizzeria di Scampia.