Fine settimana ricco di eventi per Vicopisano, torna il Mercatino del Collezionismo

Fine settimana ricco di eventi nel Comune di Vicopisano: domenica 20 giugno torna il tanto atteso Mercatino del Collezionismo, dell'Antiquariato e degli Hobbisti nel centro del borgo. Gli eventi iniziano però venerdì 18 giugno, alle 21.00, con il primo appuntamento della rassegna 'Le notti del vino per le 'Notti dell'archeologia', conferenza itinerante sotto le stelle dedicata alla storia del vino e condotta dal professor Giovanni Ranieri Fascetti, presidente del Gruppo Culturale Ippolito Rosellini. 'Nel nome di Osiride, origine, miti e sacralità del vino': questo il tema della serata, che sarà a partecipazione libera e gratuita con ritrovo in Piazza Cavalca, nel centro di Vicopisano.

Si prosegue sabato 19 giugno con la mostra 'Art o'clock. Artisti alla Torre dell'orologio'. La Torre dell'Orologio di Via Lante, gestita dalla società cooperativa Capitolium, aperta sia sabato che domenica, dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:00 (prenotazione obbligatoria a questo link: https://coopcapitolium.it/ prenotazioni-online/), accoglierà dal 19 al 27 giugno la prima di una serie di esposizione di giovani artisti toscani, quella della livornese Claudia Mazzoni. Uno spazio espositivo davvero suggestivo e sui generis. La visita è compresa nel costo del biglietto d'ingresso alla Torre (2 euro per i residenti, 3 per i non residenti).

Sarà aperto sia sabato pomeriggio (dalle 15.30 alle 19.00), sia domenica (dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00), anche il Complesso Monumentale della Rocca fortificata da Brunelleschi, grazie al Gruppo Culturale Ippolito Rosellini. Prenotazioni scrivendo a grupporosellini@yahoo.it, gruppi di massimo dieci persone, la visita completa dura circa un'ora.

Aperta, come ogni giorno, la Piscina Comunale di Uliveto Terme, gestita da Canottieri Arno, dal venerdì alla domenica un'ora in più, dalle 10.00 alle 20.00. La struttura è completamente attrezzata e ha anche bar e ristorante.

Tutte le informazioni sulle iniziative sul sito www.comune.vicopisano.pi.it