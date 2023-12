Capannoli, villaggio di Natale in piazza Pertini

La magia delle feste trasformerà piazza Sandro Pertini in un vero villaggio natalizio sabato 9 dicembre con la terza edizione di 'Natale a Capannoli', l'iniziativa organizzata dal Centro Commerciale Naturale di Capannoli e Santo Pietro e Confcommercio Provincia di Pisa, con il patrocinio del Comune di Capannoli, la collaborazione di CollEventi e associazione T.A.R.T.A. Blu e Avis, con il contributo di Fratelli Fegatilli Srl, Fontanelli Pneumatici e Tartufi Prete.

Babbo Natale arriverà circondato dai folletti, la slitta e le renne accogliendo nella sua casa i bambini che potranno consegnarli le loro letterine. Piazza Pertini vedrà un suggestivo allestimento con una scenografica nevicata abbinata a uno spettacolo del fuoco, uno spettacolo circense e un'area giochi in legno, mentre nel pomeriggio dalle 15 andrà in scena l'esibizione di karate della scuola Yama Arashi di Capannoli. Saranno presenti le associazioni Avis donatori di sangue e T.A.R.T.A. Blu, nata dall'idea di alcune famiglie della Valdera per sviluppare un nuovo progetto territoriale per il sostegno dei bambini autistici.