Mercatino second-hand e street food a Marina di Pisa

Domenica 28 aprile dalle ore 10 alle 19, il Circolo Arci 'Il Fortino' di Marina di Pisa torna a ospitare un'iniziativa volta al riuso e alla beneficenza.



In vista del cambio dell'armadio primaverile, il mercatino del Fortino offrirà un'opportunità unica per scambiare, vendere o donare abiti e accessori che non trovano più spazio nei guardaroba. Il Circolo metterà a disposizione lo spazio necessario per creare un mercatino del riuso, accompagnato da buona musica e street food per tutta la giornata.



Gli stand che verranno allestiti sono stati affittati gratuitamente a chiunque, da solo o in gruppo, volesse creare un negozietto con i propri vestiti. Durante l'evento saranno raccolte le shopping bag di qualsiasi materiale, utilizzate come sacchetti al mercatino o vendute a pochi centesimi.

Sarà inoltre allestita un'area dove consegnare capi di abbigliamento rovinati e non adatti al riuso, e quindi da smaltire.



L'evento è a ingresso libero senza l'obbligo di prenotazione di uno stand per partecipare. Il mercatino sarà aperto a chiunque vorrà donare qualche capo, provare lo street food a base di polpette o semplicemente godere dello spirito di festa a cui si aggiungerà tanta musica.

Il mercatino del Fortino è un'iniziativa di beneficenza volta a combattere gli sprechi tessili, il fast fashion e l'impatto ambientale che hanno le industrie della moda nella società odierna.



Second-hand for Palestine: tutto il ricavato andrà in beneficenza a sostegno del popolo palestinese.