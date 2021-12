Mercatino solidale francescano di Natale, un segno di rinascita al convento San Francesco di Pisa

Orario non disponibile

Quando Dal 18/12/2021 al 19/12/2021 Orario non disponibile

Parte da un evento dedicato alla solidarietà, la voglia di rinascita della Chiesa di San Francesco situata nel pieno centro storico di Pisa. L'importante complesso monumentale pisano a causa del tetto pericolante è chiuso a tempo indeterminato ormai da anni. A riaccendere i riflettori

su questo vanto storico artistico pisano, ci ha pensato l'Ordine Francescano Secolare, una delle tre Fraternità O.F.S. pisane ha sede proprio all'interno del Convento.

Il Mercatino intitolato "... nel segno della Solidarietà" è organizzato dalla Fraternità O.F.S. 'Beato Giovanni della Pace', si svolge nella suggestiva Sala del Capitolo, all'interno del Chiostro del Convento. I proventi derivati dalla vendita degli articoli saranno devoluti alle famiglie indigenti che si rivolgono per un aiuto concreto alla Fraternità francescana ed alla Missione dei Frati Francescani Conventuali, in Ecuador.



Date ed orari:



SABATO 18 DICEMBRE, POMERIGGIO 16.00 - 19.15

DOMENICA 19 DICEMBRE, MATTINA 10.00 - 13.00 E POMERIGGIO 16.00 - 19.15



Per Informazioni l'email: ofs.beatogiovannidellapace@gmail.com, oppure sulla pagina Facebook: Fraternità Beato Giovanni della Pace, Pisa.