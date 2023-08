Tirrenia, shopping sotto le stelle

Sarà un sabato 12 agosto speciale per Tirrenia, all'insegna del migliore shopping sotto le stelle. Mercato straordinario all'aperto, in piazza dei Fiori e in piazza Belvedere a partire dalle 17, organizzato e promosso dalla Fiva Confcommercio e Confcommercio Provincia di Pisa. Un'occasione da non perdere per gli amanti dello shopping, che potranno scegliere tra i 50 banchi del mercato, e cogliere l'occasione per acquisti super convenienti ad un passo dal mare. Abbigliamento, calzature, accessori, ma anche lampredotto, zucchero filato e tante altre sorprese, questa l'offerta del mercato sotto le stelle, aperto dalle 17 fino alla mezzanotte.