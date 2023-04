Mercato del 1° Maggio a Castelfranco di Sotto

In occasione della Festa dei lavoratori, lunedì 1° maggio, è confermato lo svolgimento del mercato settimanale a Castelfranco di Sotto.

Torna il consueto appuntamento con i banchi di ogni genere allestiti in Piazza XX Settembre. Il Primo Maggio sarà quindi una giornata di mercato straordinario se si considera il giorno di festività nazionale.

L’amministrazione comunale di Castelfranco di Sotto, in accordo con gli ambulanti e le associazioni di categoria, ha deciso di confermare l’appuntamento per garantire un servizio ai cittadini che, specialmente in un giorno festivo, fanno spese e hanno piacere di incontrare i propri compaesani nel centro storico, ma anche per i commercianti stessi che usufruiranno della giornata per proporre la loro merce.

La celebrazione della Festa dei lavoratori si terrà davanti il Palazzo Comunale e il corteo, che partirà da Piazza Pavese, seguirà un percorso studiato ad hoc perché la manifestazione non sia intralciata dalla presenza dei banchi del mercato.