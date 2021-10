Mercato straordinario a Castelfranco di Sotto

Orario non disponibile

Dal 01/11/2021 al 01/11/2021

Un giorno di festa, un’occasione ideale per incontrarsi nel centro storico di Castelfranco.

La mattina di lunedì 1° novembre torna il mercato straordinario in Piazza XX Settembre. Un normale allestimento di bancarelle, ma in una giornata festiva.

L’amministrazione comunale ha voluto confermare l’appuntamento, considerandola un’ottima opportunità commerciale per gli ambulanti del mercato tradizionale, ma anche un momento piacevole per i numerosi utenti e potenziali clienti dell’iniziativa.

Tante bancarelle, circa 120, dei più svariati generi riempiranno la piazza centrale del paese: abbigliamento, articoli per la casa, fiori, mesticheria, gastronomia.

