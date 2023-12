Castelfranco di Sotto, mercato straordinario la vigilia di Natale

Il classico mercato settimanale di Castelfranco di Sotto si terrà domenica 24 al posto di lunedì 25 dicembre. In Piazza XX Settembre sarà infatti allestito, nel solo orario mattutino, un mercato straordinario per dar modo alle persone di fare gli ultimi acquisti prima del giorno di Natale. L'amministrazione comunale di Castelfranco ha deciso di rinnovare l'appuntamento cittadino in accordo con gli ambulanti e le associazioni di categoria.

"Siamo felici di comunicare questo appuntamento straordinario - hanno commentato il sindaco Gabriele Toti e l'assessora allo Sviluppo Economico, Ilaria Duranti- perché è una bella occasione per tutti. Con il mercato si offre sia un servizio ai cittadini, ma si dà anche un'opportunità in più agli esercenti e a tutti gli operatori per lavorare nei giorni del periodo delle festività natalizie". "Una possibilità in più per fare gli ultimi acquisti in questi giorni di compere e preparativi- aggiunge- e per incentivare i consumi nelle attività di Castelfranco che colgono volentieri l'occasione in questo particolare momento di feste".

La giornata di mercato castelfranchese si svolgerà quindi come ogni lunedì, con i banchi dei più svariati generi: dal settore alimentare all'abbigliamento, dai casalinghi al giardinaggio e ai fiori. Un appuntamento atteso dai cittadini di Castelfranco e non solo, per fare le ultime compere in attesa del Capodanno.