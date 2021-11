Mercato straordinario sui lungarni

Domenica 14 novembre torna sui Lungarni il mercato straordinario organizzato da Fiva Confcommercio Pisa.

Per consentire la manifestazione il Comune di Pisa ha adottato alcuni provvedimenti temporanei di viabilità e sosta, validi dalle ore 07:00 al termine del mercato e successiva pulizia, comunque non oltre le 21:00 di domenica:

- LUNGARNO PACINOTTI: istituzione del divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta, esclusi i mezzi degli operatori del mercato.

La corsia Nord nel tratto da Piazza Solferino a via S. Maria sarà regolarmente aperta al traffico veicolare per consentire l’uscita da quest’ultima.

- LUNGARNO MEDICEO, fino a Piazza Mazzini: istituzione del divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta, esclusi i mezzi degli operatori del mercato.

- PONTE DI MEZZO: istituzione del divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta.

- Chiusura al traffico veicolare di tutti gli accessi perpendicolari ai Lungarni interessati dal mercato.

- Invertito il senso unico di marcia su via Palestro nel tratto da via Cavour a via Verdi con nuova direzione obbligatoria da Ovest a Est e uscita su via Verdi.