Mercato straordinario a Marina di Pisa

Domenica 27 novembre si svolgerà a Marina di Pisa un mercato straordinario organizzato da Confesercenti Toscana Nord.

Per permettere lo svolgimento della manifestazione il Comune di Pisa ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità nei tratti stradali della via Repubblica Pisana, piazza Gorgona lato mare, piazza Sardegna lato mare, via Padre Agostino da Montefeltro e piazza Baleari, braccetto lato sud, tratto compreso tra via Minorca e via della Repubblica Pisana:

- Divieto di circolazione veicolare e divieto di sosta con rimozione coattiva, dalle ore 07.00 alle ore 21.00;

- Piazza Baleari, braccetto lato sud, tratto compreso tra via Minorca e via della Repubblica Pisana dalle ore 07,00 alle ore 21,00: transito e sosta consentiti solo ai ciclomotori e motocicli;

Durante l’orario di chiusura suddetto saranno adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:

- Istituzione del senso unico alternato a vista nelle strade perpendicolari al lungomare, con precedenza al senso di marcia normalmente istituito;

- Sospensione della pista ciclabile del lungomare nel tratto occupato dai banchi del mercato.