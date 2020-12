Mercato Paparelli a Santo Stefano

Sarà aperto al pubblico anche sabato 26 dicembre il mercato di via Paparelli, seppure in forma ridotta nel rispetto delle limitazioni previste dalla zona rossa. A darne l'annuncio il coordinatore sindacale di Confcommercio Provincia di Pisa Alessio Giovarruscio: “Il mercato di via Paparelli sarà aperto anche per il giorno di Santo Stefano, seppure in forma ridotta, e questo ci sembra un segnale importante in un periodo di profonda crisi come quello attuale. Una opportunità in più di lavoro, al termine di un anno tragico ed economicamente devastante e con una grande incertezza all'orizzonte per la categoria. Ringrazio l'assessore al Commercio Pesciatini per la disponibilità e la sensibilità dimostrata anche in questa occasione, l'invito che rivolgiamo agli operatori interessati è quello di cogliere questa ulteriore occasione di lavoro”.

Al mercato di via Paparelli di Santo Stefano, a causa delle restrizioni governative, potranno partecipare esclusivamente le categorie merceologiche ammesse in zona rossa, ovvero alimentaristi, fioristi, produttori agricoli.