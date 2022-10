Mercato straordinario d'autunno a Castelfranco di Sotto

Indirizzo non disponibile

I sapori tradizionali della terra toscana, le creazioni di artigiani locali, i profumi della nuova stagione.

Domenica 23 ottobre a Castelfranco di Sotto è in arrivo il Mercato Straordinario di Autunno: una giornata organizzata dalla Casa del Popolo APS in collaborazione con Confesercenti e Confcommercio, che unisce all’evento già in corso della Sagra del Porcino e della Chianina un intrattenimento speciale.

Dalla mattina per tutto il pomeriggio, orario 9,00-20,00, sarà allestito un mercato straordinario che collega la zona ristoro della sagra con il Centro Storico, andando dal parcheggio di Piazza XX Settembre, alla Biblioteca Comunale, proseguendo davanti la Banca di Cambiano fino al Viale Italia.

In una parte del percorso saranno presenti 35-40 banchi di ambulanti che solitamente partecipano al mercato settimanale del lunedì, mentre nelle vie del Centro Storico ci sarà un mercatino di hobbisti, artigiani e prodotti tipici locali, con 20-25 banchi tutti da scoprire.