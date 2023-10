Mercato Straordinario di Autunno a Castelfranco di Sotto

La Sagra del Porcino e della Chianina di Castelfranco di Sotto è ormai famosa in tutta Italia. Arrivano pullman da Nord a Sud per gustare le specialità toscane preparate alla Casa del Popolo, ma le attrazioni non finiscono qui. Domenica 29 ottobre al piacere della tavola si uniscono anche il divertimento e l’intrattenimento. Torna il Mercato Straordinario di Autunno: una giornata organizzata dal Comune di Castelfranco, su proposta della Casa del Popolo aps ed in collaborazione con Confesercenti e Confcommercio, che unisce all’evento già in corso della sagra tanti eventi collaterali.

Dalla mattina per tutto il pomeriggio, orario 9-20, sarà allestito un mercato straordinario che collega la zona ristoro della sagra con il Centro Storico, andando dal parcheggio di Piazza XX Settembre, alla Biblioteca Comunale, proseguendo davanti la Banca di Cambiano fino al Viale Italia.

In una parte del percorso saranno presenti 35-40 banchi di ambulanti che solitamente partecipano al mercato settimanale del lunedì, mentre nelle vie del Centro Storico ci sarà un mercatino di hobbisti, artigiani e prodotti tipici locali, con 20-25 banchi tutti da scoprire.

In Largo Carlo Alberto sarà allestito uno spazio con giochi d’altri tempi per bambini e bambine: 30 giochi di legno e una pista delle biglie condotta da un operatore.