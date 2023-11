Marina di Pisa riparte con il mercato straordinario sul lungomare

A due settimane di distanza dalla drammatica mareggiata che ha devastato attività commerciali e abitazioni Marina di Pisa prova a tornare alla normalità con una delle iniziative più apprezzate degli ultimi anni. Domenica 19 novembre ritorna il mercato straordinario sul lungomare organizzato da Fiva Confcommercio Pisa, aperto tutto il giorno. Settanta banchi selezionati offriranno possibilità di shopping per tutte le tasche, a coloro che vorranno trascorrere una domenica autunnale all'insegna del relax e del consumo in vista delle feste di Natale. Qualità, prezzi concorrenziali, ma anche tanta umanità sono il migliore biglietto da visita del mercato Fiva Confcommercio.

"Siamo orgogliosi di restituire un po' di normalità a Marina di Pisa dopo giorni veramente difficili per commercianti e abitanti ancora alle prese con la devastazione e i danni lasciati dalla mareggiata" afferma il direttore di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli. "E' importante lanciare un messaggio di fiducia e speranza, anche attraverso l'occasione di iniziative come il mercato, in grado di attirare un buon numero di persone sul lungomare. E' quello che ci auguriamo. Marina di Pisa e il suo tessuto commerciale non saranno lasciati sola perché Confcommercio c'è".

"Nonostante la profonda ferita che ha subito, anche grazie alla disponibilità dell'amministrazione comunale e agli uffici, abbiamo fatto di tutto affinché questo evento potesse svolgersi in piena sicurezza e serenità" le parole del presidente della Fiva ConfcommercioPisa Franco Palermo che sottolinea l'impegno di queste settimane. "Questo evento è in assoluto il primo che svolgerà a Marina di Pisa dopo quanto è successo ed è fondamentale che questo importante tratto del litorale pisano possa ripartire nel migliore dei modi. Noi ci siamo, aspettiamo più persone possibile".