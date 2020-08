Torna il mercato straordinario a Tirrenia: l’appuntamento è per venerdì 14 agosto in Piazza dei Fiori.

Per permettere il regolare svolgimento del mercato la Polizia Municipale di Pisa ha istituito una serie di divieti di sosta e modifiche provvisorie alla viabilità.

In particolare venerdì 14 agosto la Municipale ha disposto il divieto di transito e di sosta con rimozione coatta sul lato est di Piazza Belvedere oltre al divieto di transito e di sosta in via dei Fiori e nell’intera piazza dei Fiori.

Sarà inoltre vietato il transito veicolare (ad eccezione dei residenti) in via degli Oleandri nel tratto da via dei Fiori a via Pisorno e in via degli Ontani nel tratto tra via dei Fiori e via delle Rose.

I divieti sono validi per la giornata di sabato 14 agosto dalle ore 16 fino al termine del mercato e alla pulizia della piazza.