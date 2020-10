Domenica 25 ottobre torna il mercato straordinario a Tirrenia. Per permetterne lo svolgimento la Polizia Municipale per la stessa giornata di domenica dalle ore 8 alle ore 20 ha adottato provvedimenti temporanei di viabilità e sosta.

In piazza Belvedere, lato est, sarà vietato transitare con veicoli a motore e parcheggiare; in via dei Fiori, nel tratto da piazza Belvedere a via degli Oleandri e via degli Ontani sarà posto il senso unico alternato a vista. Senso unico alternato a vista anche per via del Glicini, mentre in viale del Tirreno, carreggiata lato est nel tratto da via S. Guido a via Pisorno, sarà vietato sia transitare che parcheggiare. Per i veicoli in viale del Tirreno con direzione Pisa sarà obbligatorio svoltare a destra in via S. Guido.