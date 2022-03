Mercato straordinario in via Paparelli

Un mercato domenicale tutto il giorno in cui fare shopping all’aria aperta godendo anche dell’animazione di Radio Bruno e dei banchi street food. Ecco in sintesi il programma della Festa Anva organizzata dall’associazione di categoria degli ambulanti di Confesercenti Toscana Nord nell’area mercatale di via Paparelli. “Una giornata all’insegna dello shopping all’aria aperta con i banchi del mercato bisettimanale - spiega il presidente Anva provincia di Pisa Mirco Sbrolli - che vogliamo arricchire da una serie di appuntamenti. Innanzitutto con l’animazione di Radio Bruno, nostro partner che ci accompagnerà tutto l’anno nel corso dei 14 appuntamenti straordinari che organizzeremo. Grazie anche alla concessionaria Ford BluBay, storico partner della nostra associazione. Shopping ma anche gastronomia, vista la presenza di banchi street food. Gli ambulanti di via Paparelli - conclude Sbrolli - vi aspettano tutto il giorno sempre all’insegna della professionalità e della totale sicurezza”.