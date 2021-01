Merci e mercanti in Chinzica - visita guidata a Pisa

Partendo da San Paolo a Ripa d’Arno, una visita guidata nella Pisa medievale attraverso la trama dei suoi vicoli , per andare a riscoprire l’antico quartiere di Chinzica.

Una passeggiata che riporta indietro nel tempo, per rivivere i ritmi della vita quotidiana di queste zone, che un tempo erano un centro nevralgico delle attività manifatturiere.

Si riscoprirà una città operosa, ricca di mercati e frequentata da viaggiatori provenienti dall’intero Mediterraneo.

Durata : 2 h circa

Costo: 12 euro

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: scrivete a natourarte.pisa@gmail.com oppure telefonate/Whatsapp al 388 7551474 - 339 6836352.

Ritrovo: Piazza San Paolo a Ripa d’Arno (Pisa) ore 14,20

***Si ricorda che per partecipare all'attività è necessario indossare la mascherina e mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro, oltre alla disinfezione delle mani prima , durante e alla fine del tour. L'evento potrà subire modifiche o annullamento in base agli aggiornamenti delle norme anti-Covid***