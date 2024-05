Merenda nell'oliveta 2024 - Podere del pari - Calci

Il Podere del Pari aderisce all’iniziativa 'Merenda nell’Oliveta' edizione 2024, il ciclo di eventi promosso da Città dell’Olio e dal Comune di Calci.



Concediti un momento di relax da solo, con la tua famiglia o con un gruppo di amici e vieni a visitare il Podere del Pari!

Non perdere l’occasione per immergerti in un’esperienza all’aria aperta, trascorrere una giornata all’insegna della convivialità in un’oasi tra gli olivi e scoprire la storia dei luoghi che caratterizzano il Monte Pisano.



Il terzo appuntamento, completamente gratuito, in programma domenica 26 MAGGIO 2024, prevede un percorso di attività che si terranno nell’arco dell’intera giornata, dalle 09:30 alle 17:00 insieme a rappresentanti di enti ed associazioni locali, esperti di agronomia ed olivicoltura e professionisti del Mental Wellness, per godere a pieno del benessere psico-fisico che deriva dal contatto con la natura.



Scopri il programma qui sotto e COMPILA IL FORM PER PRENOTARE la tua domenica di “Merenda nell’oliveta”

Continua a seguirci per restare aggiornato sui prossimi eventi in programma, oppure visita il sito dedicato per scoprire i Comuni più vicini a te che aderiscono all’iniziativa.



NOTE



I partecipanti potranno lasciare alla partenza gli zaini e le borse del pranzo al sacco, che verranno recapitati direttamente al podere.

Si declina ogni responsabilità in caso di smarrimento o danneggiamento delle borse e degli oggetti contenuti.

Per partecipare alle sessioni di pilates, munirsi di tappetino

In fase di prenotazione, comunicare se vi sono persone con ridotta mobilità per organizzarne il trasporto.

Si invitano i partecipanti a lasciare il proprio recapito telefonico ed indirizzo mail per essere ricontattati in caso di imprevisti.



PROGRAMMA DEL GIORNO 26 MAGGIO 2024



09:30 – 10.00 | Ritrovo partecipanti in piazza del Comune di Calci

10:00 – 11.30 | Partenza – Passeggiata panoramica passando da Villa

Racconti su Calci ed il Par di Rota – Renzo Zucchini e Ferruccio Bertolini

11:30 – 12:00 | Introduzione all’assaggio di olio EVO

Andrea Bandecchi – Podere del Pari

12:00 – 12:30 | Pane e olio EVO Colle di Catananna

Insieme allo staff del Podere del Pari

13:30 – 14:00 | Pranzo al sacco..

Nel giardino centrale del Podere

14:00 – 14:30 | ..con degustazione finale dell’amaro SestoSenso

Massimiliano Poli – SestoSenso

14:30 – 15:00 | Focus Group – Sinergia tra pubblico e privato. “La cura degli oliveti e dei boschi: presidio e difesa contro il fuoco”

Maurizio Meucci – CdBMP e Giovanni Sandroni



IN GRUPPI

15:00 – 16:00 | Erbe e fiori sul Par di Rota

Maria Luisa Pardi

15:00 – 16:00 | Sessione di Pilates

Giulia Sandroni – Scuola di Danza “Elsa Ghezzi”, Pisa

16:00 – 16:30 | Il nostro progetto sul Pari e i prossimi appuntamenti

Leonardo Paolino e Loredana Fortunato – Podere del Pari

16:30 – 17:00 | Rientro e saluti



L’iscrizione è gratuita e obbligatoria e può essere effettuata compilando il form qui riportato o telefonando al numero 050 788079.