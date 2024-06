Merenda nell'oliveta a Calci

Il quarto appuntamento, completamente gratuito, in programma domenica 9 giugno 2024, prevede un percorso di attività che si terranno nell’arco dell’intera giornata, insieme a rappresentanti di enti ed associazioni locali, esperti di agronomia ed olivicoltura e professionisti del Mental Wellness, per godere a pieno del benessere psico-fisico che deriva dal contatto con la natura.



Rispetto ai precedenti appuntamenti, il ritrovo è anticipato alle ore 08:30.



Programma del 9 giugno 2024

08:30 – 09:00 | Ritrovo partecipanti in piazza del Comune di Calci

09:00 – 10.45 | Partenza – Passeggiata panoramica passando da Villa

Racconti su Calci ed il Par di Rota – Renzo Zucchini



10:45 – 11:30 | Benvenuti al Podere del Pari

Leonardo Paolino e Loredana Fortunato – Podere del Pari

11:30 – 12:00 | Introduzione all’assaggio di olio EVO

Riccardo Bandecchi – Podere del Pari



12:00 – 12:30 | Assaggio di pane e olio EVO Colle di Catananna

12:30 – 13:30 | Pranzo al sacco

Nel giardino centrale del Podere



13:30 – 14:10 | Le fresche Tisane del Riccio con le erbe del nostro Monte

Federica Lombardelli e Irene Rametta – Società Agricola “Il Cardo”

14:10 – 15:00 | La vita sul Par di Rota, tra passato, presente e futuro

Giovanni Sandroni



In gruppi

15:00 – 16:00 | La costruzione dei muretti a secco

Maurizio Bertolini

15:00 – 16:00 | Bagno di Gong: immersi nella natura

Luisa Marchetti



16:00 – 16:30 | Presentazione dell’evento conclusivo

Leonardo Paolino e Loredana Fortunato – Podere del Pari

16:30 – 17:00 | Rientro e saluti



Gallery





L’iscrizione è gratuita e obbligatoria e può essere effettuata compilando il form sul sito www.poderedelpari.it o telefonando al numero 050 788079.