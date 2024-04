Merenda con prodotti biologici alla scoperta delle orchidee selvatiche

Come nasce un’orchidea? Per chi è curioso di conoscere il significato e la risposta a questa strana domanda, sarà imperdibile il pomeriggio organizzato presso l’Azienda Agricola 'La Grotta'.



Ad attendere i visitatori una giornata indimenticabile, un’esperienza che unisce la scoperta della natura incontaminata delle orchidee selvatiche con il gusto autentico dei prodotti dell’azienda agricola. Un connubio perfetto tra conoscenza e delizia per tutti gli amanti della bellezza naturale e dei sapori genuini.



I visitatori saranno accolti da Giulio, il proprietario dell’azienda, che racconterà del suo impegno nel cercare di rispettare il più possibile la natura che ha intorno e i suoi ritmi. L’utilizzo di energie rinnovabili e la produzione biologica sono solo alcuni dei cardini di questa sfida, tutte azioni che gli permettono di poter godere della biodiversità di questo luogo e assistere a spettacoli come la fioritura spontanea delle orchidee selvatiche.



Insieme a Giulio ci sarà anche Margherita, dottoressa in Scienze Naturali, che guiderà gli ospiti attraverso un viaggio affascinante nel mondo segreto di queste straordinarie piante, svelando storie intriganti e curiosità nascoste dietro ogni petalo.



Come concludere al meglio questa esperienza? Naturalmente con una gustosa merenda preparata con prodotti genuini provenienti direttamente dall’Azienda Agricola 'La Grotta': le parole d’ordine sono Olio EVO Biologico e Vino rosso Biologico, ma non mancheranno altre delizie del territorio.