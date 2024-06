Merende nell'oliveta - Ultimo appuntamento 'by night' a Calci

Il Podere del Pari aderisce all’iniziativa 'Merenda nell’Oliveta' edizione 2024, il ciclo di eventi promosso da Città dell’Olio e dal Comune di Calci.



L’evento finale, completamente gratuito, in programma sabato 29 giugno 2024, prevede un format serale a cui sono invitati tutti gli ospiti delle precedenti 'Merende' e coloro che vorranno registrarsi, nei limiti dei posti disponibili: enti ed associazioni locali, esperti di agronomia ed olivicoltura e professionisti del Mental Wellness che discuteranno insieme ai presenti del benessere psico-fisico che deriva dal contatto con la natura.

Saranno presenti i produttori locali con i loro prodotti: Amaro Sesto Senso, Miele regina di Noce, Tisane il Cardo.



Rispetto ai precedenti appuntamenti, il ritrovo è alle ore 17:30 davanti al Comune di Calci.

I partecipanti potranno lasciare alla partenza gli zaini e le borse, che verranno recapitati direttamente al podere.

In fase di prenotazione, comunicare se vi sono persone con ridotta mobilità per organizzarne il trasporto.

Si invitano i partecipanti a lasciare il proprio recapito telefonico ed indirizzo mail per essere ricontattati in caso di imprevisti.



Programma



17:30 – 18:00 | Ritrovo partecipanti in piazza del Comune di Calci

18:00 – 19:00 | Partenza – Passeggiata panoramica verso il Podere del Pari

Racconti su Calci ed il Par di Rota – Renzo Zucchini



19:00 – 19:30 | Benvenuti al Podere del Pari

Leonardo Paolino e Loredana Fortunato – Podere del Pari



19:30 – 20:30 | Mental Wellness: i benefici del contatto con la natura

Una chiacchierata sul benessere derivante dal contatto con la natura, guidata da Sara Borreca e Omar Ferro – Psicologi - proiezione del video realizzato durante le 4 merende precedenti.



20:30 – 22:00 | 'Salato e Dolce in condivisione' e assaggio di pane e olio Colle di Catananna

Nel giardino centrale del Podere, aperitivo in condivisione



22:00 – 22:30 | Discesa a piedi con torce

Tornando insieme in paese, portate una torcia con voi per illuminare il cammino!



Musiche e video a cura di Giulia Sandroni



L’iscrizione è gratuita e obbligatoria e può essere effettuata compilando il form sul sito www.poderedelpari.it oppure telefonando al numero 050 788079.