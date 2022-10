Mese del libro - Presentazione di 'Tutti corrono intorno a me'

L’appuntamento è per venerdì 21 ottobre con la presentazione del libro "Tutti corrono intorno a me” di Paolo Altamura che racconta di Cesare, un ragazzo che al culmine delle sue imprese sportive perde tutte le proprie certezze e la sua autostima, ma incontra Agnese durante il periodo universitario e questo gli darà la possibilità di riscattarsi e di allontanarsi da un percorso che lo stava conducendo verso la depressione.



È una storia d’amore tra due studenti universitari, Cesare ed Agnese, che durante la preparazione dell’esame di Biochimica, prende forma. Riuscirà l’amore di Agnese a far riacquistare a Cesare la solita sua sicurezza? È un romanzo autobiografico in parte ispirato da fatti realmente accaduti.



La presentazione si terrà al Centrum Sete Sóis Sete Luas di Pontedera, in Viale Rinaldo Piaggio 82 alle ore 21h15.