'Metti una sera a Cascina', al via la rassegna di appuntamenti estivi

Parte domani, martedì 21 giugno, la stagione estiva con ‘Metti una sera a Cascina 2022’. Un’estate ricca di appuntamenti tra cultura, musica, divertimento e promozione del territorio. “Si parte il 21 giugno - sottolinea l’assessore alla Cultura Bice Del Giudice - in occasione del solstizio d’estate, che saluteremo con la Festa della Musica ospitando un doppio appuntamento in Corso Matteotti, davanti al Comune: alle 18 avremo infatti ‘Recovery Sound’, spettacolo di musica e danza organizzato dalla Corale Polifonica Cascinese, dall’associazione Centro Impronte Sonore, dall’Acam, dalla Hollywood Music Studios e dalla Scuola Danza Città di Cascina”.



Un programma ricco che proseguirà alle 21 con ‘Cinema Cartoons’, concerto di musiche da film e sigle di cartoni animati Walt Disney organizzato dalla Corale Cascinese Polifonica diretta dal maestro Luciano Parenti; al pianoforte Dario Pardini. Una serata in collaborazione con la Pro Loco di Cascina.

Gli appuntamenti proseguiranno poi venerdì 24 giugno alle 21 con la sfilata 'Moda e spettacolo per la vita', organizzata dall’Associazione Mani Attive su Corso Matteotti. Sabato 25 giugno, alle 17, 'La musica nel parco', pomeriggio di danza e canti alla RSA Matteo Remaggi (Via Tosco Romagnola 2280) a cura di Acam, Corale Polifonica Cascinese e Scuola Danza Città di Cascina. Per arrivare anche laddove musica e danza normalmente non arrivano. E sempre sabato alle 19 inaugurazione dell’esposizione d’arte contemporanea di Nicole Pardini dal titolo 'Disutopia' allo ‘Spazio Cascina Arte al centro’ in Corso Matteotti 43.